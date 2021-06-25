МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Российские компании в первые пять месяцев текущего года подвергались кибератакам на 37% чаще, чем в среднем организации в других странах мира, в целом за год число атак увеличилось на 69%, говорится в исследовании компании Check Point Software Technologies, поставщика решений в области кибербезопасности. В России заявили о трехкратном росте атак на критическую инфраструктуру

"С января по май 2021 года в среднем российская компания еженедельно подвергалась 980 угрозам — это на 37% чаще, чем в среднем по миру. Наибольший рост показали банковские трояны, в зимние месяцы они атаковали до 25% российских компаний, в то время как в среднем по миру этот показатель составлял всего 5-10%", — говорится в сообщении компании.

В целом, эксперты компании отмечают значительный рост кибератак на предприятия с начала 2021 года. Число атак на российские организации с января по май 2021 года, по их данным, выросло на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего хакеры стали атаковать компании в Дании (число атак увеличилось на 195%), Чили (185%), Швеции (144%), Австрии (122%) и Нидерландах (105%).

"Организации должны знать о рисках и обеспечивать наличие решений по кибербезопасности. Также важно помнить, что атаки можно не только обнаружить, но и предотвратить, включая атаки нулевого дня. При наличии правильных технологий большинство угроз можно предвосхитить, не нарушая ход бизнес-процессов", — подчеркнула руководитель группы Threat Intelligence Research, Check Point Software Technologies Майя Горовиц, чьи слова проводятся в сообщении.