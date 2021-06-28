МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Доля сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), с учетом всей цепочки производства, в глобальных выбросах углекислого газа почти в два раза превышает долю авиационной отрасли, говорится в отчете консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

"Как отмечают авторы отчета "Экологическая устойчивость становится вопросом номер один в повестке дня телекоммуникационной отрасли", сегодня на долю сектора ИКТ приходится от 3 до 4% мировых выбросов CO2, что примерно вдвое превышает выбросы, генерируемые находящимся под куда более пристальным контролем авиационным сектором", — сообщает компания.

Дума одобрила законопроект о российских представительствах IT-гигантов

Компания указывает, что на возрастающее экологическое воздействие сектора ИКТ свидетельствует рост потребления энергии центрами обработки данных: "беспрецедентный мировой спрос на цифровые коммуникации, разогретый массовым переходом на удаленные форматы работы в связи с пандемией COVID-19", привел к рекордному потреблению энергии со стороны отрасли.

Глава практики технологии, медиа и телекоммуникации в BCG СНГ Владислав Бутенко, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что в России этот тренд также не пройдет незамеченным — в прошлом году объем передачи данных в стране вырос почти на 40%.

"Ожидается, что глобальное потребление данных будет расти на 60% ежегодно, а только дата-центры к 2030 году будут потреблять до 8% мировой электроэнергии. До пандемии отрасль не находилась под столь же пристальным вниманием со стороны общества и государства с точки зрения ее влияния на экологию, как авиационная… В этой новой цифровой реальности, которая никуда не уйдет, телекоммуникационным компаниям придется переосмыслить свое влияние на экологию", — заключил он.