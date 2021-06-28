МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Большая часть россиян на смартфонах пользуется поисковой системой, установленной в устройстве по умолчанию, при этом выступает за возможность выбора этого ПО, свидетельствуют результаты исследования, проведенного информационно-аналитическим агентством TelecomDaily. Google откажется от cookie в браузере Chrome до конца 2023 года

Исследование проводилось в преддверии вступления в силу постановления Минцифры — с 1 июля на продаваемых в России электронных устройствах должны будут устанавливать отечественную поисковую систему для выбора по умолчанию. Мера коснется смартфонов, Smart TV, компьютеров и ноутбуков.

"Шестьдесят процентов респондентов не меняют поисковую систему, установленную на смартфонах по умолчанию. При этом 63% отметили, что возможность выбора поиска необходима, но больше половины опрошенных (52%) не знают, как это сделать", — говорится в сообщении TelecomDaily.

"Возможность выбирать поисковую систему, которая теперь появится на iOS-устройствах, может оказать позитивное влияние на развитие рынка как для пользователей, так и для разработчиков конкурирующих поисковых систем и браузеров", — отметил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Google установил на Android-смартфоны неудаляемое приложение для слежки

Согласно иследованию, более половины пользователей (51%) устройств заходят на страницу поисковой системы в браузере. На смартфонах чаще всего россияне пользуются браузером Chrome (47%). Более трети респондентов (37%) выбирают браузер "Яндекса", каждый десятый (10%) — Safari. В качестве поисковой системы пользователи мобильных устройств чаще выбирают "Яндекс" (53% респондентов), на втором месте – Google (46%). На ПК и ноутбуках россияне также чаще пользуются "Яндексом" (61%), доля Google — 37%.

В опросе TelecomDaily приняли участие более 1200 человек старше 18 лет. Большая часть опрошенных (85%) — владельцы Android-смартфонов, 15% респондентов пользуются устройствами с операционной системой iOS от Apple.

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily, созданное в 2003 году, специализируется на новостях телекоммуникационного рынка, также занимается подготовкой аналитических отчетов по этой тематике.