МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Полная зарядка смартфона сокращает срок службы аккумулятора, также, как и полная разрядка, рассказал РИА Новости руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев.

"Зарядка смартфона до 100%, как и его полная разрядка, сокращают срок службы аккумуляторной батареи. Советы производителей полностью разрядить смартфон и потом зарядить до 100% — маркетинговый ход", — рассказал Бокарев.

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Кроме того, он напомнил, что при двух- или трехфазном счетчике электроэнергии, безусловно, выгоднее заряжать телефоны и другие гаджеты ночью.

Он добавил, что можно спокойно оставлять смартфон заряжаться на всю ночь — вреда для аккумулятора и других частей устройства от этого не будет, когда телефон полностью зарядится, он самостоятельно прекратит подачу тока.