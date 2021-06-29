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Стоимость Facebook превысила триллион долларов
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Американская компания Facebook (создатель Марк Цукерберг) стала самой молодой компанией, рыночная стоимость которой перескочиал отметку в $1 триллион, пишет агентство Bloomberg... ПРАЙМ, 29.06.2021
диджитал, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Американская компания Facebook (создатель Марк Цукерберг) стала самой молодой компанией, рыночная стоимость которой перескочиал отметку в $1 триллион, пишет агентство Bloomberg.
Такой скачок стоимости компании произошел на фоне решения суда закрыть дело о нарушении Facebook антимонопольного законодательства. Было отклонено сразу два иска: от Федеральной торговой комиссии и со стороны коалиции штатов.
После этого решения судьи цена акций Facebook достигла $355,64 за штуку.
Также благодаря возросшей популярности приложений компании для поддержания связи с друзьями и коллегами в период пандемии коронавируса за 2021 год акции компании выросли на 30%.
Это привело к устойчивому росту пользователей компании и высокому спросу на цифровую рекламу.
Напомним, что ранее отметку в один триллион долларов из американских компаний преодолели:
- Amazon,
- Alphabet (Google),
- Microsoft,
- Apple.
- Стоимость последних двух корпораций превышает $2 триллиона.