МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Счет 1:0 в пользу технологических гигантов. Но игра еще далеко не окончена.

Инвесторы Facebook приветствовали вчерашнее решение федерального судьи об оставлении без рассмотрения антимонопольных исков, поданных к компании Федеральной торговой комиссией США (FTC) и 46 штатами. В этих исках власти среди прочих мер настаивали на принудительной продаже Instagram и WhatsApp. Акции оператора соцсетей завершили торги в понедельник с ростом на 4%, а рыночная капитализация компании впервые в ее истории превысила 1 трлн долларов. Вчерашний подъем с лихвой компенсировал потери, понесенные Facebook за дни после подачи этих исков в декабре. Стоимость Facebook превысила триллион долларов

Кроме того, решения судьи, похоже, стали хорошим знаком для трех других технологических гигантов, которые тоже привлекли пристальное внимание властей. Акции Apple Inc., Amazon.com и Alphabet Inc., материнской компании Google, вчера завершили торги в плюсе. Но такая реакция также напоминает о трудностях, с которыми они столкнулись. Учитывая, что их совокупная рыночная стоимость теперь превышает 6,6 трлн долларов и составляет около 17% капитализации индекса S&P 500, эти четыре технологических гиганта стали просто слишком крупными для того, чтобы регуляторы позволили, чтобы одно судебное решение поколебало их позиции.

Судья действительно отказался рассматривать по всем аспектам иски, поданные штатами. Такое решение он принял отчасти из-за значительного времени, прошедшего с момента покупки Facebook приложений Instagram и WhatsApp (восемь и шесть лет соответственно) и до даты подачи иска. Последующие иски, в которых истцы будут настаивать на расторжении крупных сделок, завершенных много лет назад, станут только жестче. Судья напомнил о юридической доктрине, "которая лишает возможности на правопритязания тех, кто слишком медлил с осуществлением своих прав".

Тем не менее решение по иску FTC не исключает дальнейших попыток, так как судья отклонил иск, а не отказал в возможности рассмотрения дела. Он заявил, что FTC может вновь попробовать подать иск с поправками и отвел ей на это 30 дней. Судья даже подсказал, как комиссия может укрепить свои позиции: он пояснил, что имеет претензии не к утверждению, что Facebook якобы является монополией, а к тому, что FTC не предоставила метод подсчета ее доминирующего положения на рынке.

Впрочем, доказать это будет непросто, даже для компании, которая сейчас ежедневно обслуживает более одной трети мирового населения. Судья сказал, что, в отличие от традиционных рынков товаров, в случае с Facebook не вполне понятно, что конкретно кроется в понятии услуга "персонального социального взаимодействия". В наши дни тогда почти все можно отнеси к социальным медиа, например приложения для знакомств. На этом рынке Facebook хоть и представила свой первый сервис, ее доля по-прежнему ничтожна. И большинство платформ беспрепятственно могут как минимум начать развивать свои сервисы. Дума одобрила законопроект о российских представительствах IT-гигантов

Хотя судья допустил последующие попытки FTC и даже подсказал, как это сделать, похоже, очевидно, что регуляторов, которые в последние годы все больше жаждут взять под контроль крупные технологические компании, нельзя назвать беззубыми. Хотя суд может в итоге решить, что дробление технологических гигантов в их нынешней форме – слишком амбициозная задача, это не значит, что они останутся бесконтрольными.

Следует вспомнить, кто сейчас выступает истцом. Президент Байден недавно назначил Лину Хан, публичного критика технологических гигантов, на должность главы FTC. Хан выступает за блокирование большего числа сделок и особенно критикует Amazon. Так, сейчас FTC, по сведениям, занимается изучением запланированной покупки MGM компанией Amazon, которая станет значительным подспорьем для ее стриминговой платформы Prime Video даже на чрезвычайно переполненном рынке, где ведут операции такие грозные конкуренты, как Netflix Inc. и Walt Disney Co.

Что действительно показывают вчерашние судебные решения, так это то, что любые дела, связанные с разукрупнением компании или прочими серьезными средствами защиты прав, можно легко отменить, подав апелляцию. И провал властей с принудительным дроблением Microsoft, случившийся 20 лет назад, все еще служит убедительным примером ограниченных возможностей регуляторной власти.

Тем не менее власти еще много чего могут сделать. Как следует из июньского обзора аналитиков ISI Evercore, действия администрации Байдена, в частности назначение Хан, доказывают, что регуляторы больше не будут довольствоваться легкими внушениями и денежными штрафами. Аналитики написали следующее: "Они не просто ограничатся крупными штрафами, а, видимо, попытаются использовать регуляторные и правоприменительные средства для внесения значительных изменений в нормы делового поведения, которые считают антиконкурентными".

Технологические гиганты, возможно, и выиграли вчерашний бой, но ведь это война.

— Авторы Laura Forman, laura.forman@wsj.com, Dan Gallagher, dan.gallagher@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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