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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210630/834066059.html
Роскомнадзор подал иск к основателю бота "Глаз Бога"
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Роскомнадзор требует признать деятельность сервиса "Глаз Бога" незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Иск к основателю... ПРАЙМ, 30.06.2021
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Роскомнадзор требует признать деятельность сервиса "Глаз Бога" незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Иск к основателю сервиса Евгению Антипову Таганский районный суд Москвы должен рассмотреть 1 июля, пишет "Коммерсантъ".
Ведомство хочет включить "Глаз Бога" в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Сервис предоставляет по запросам пользователей информацию практически о любом человеке.
В компании с иском не согласны.
"Мы хотим сотрудничать с регулятором и делать все по закону, но Роскомнадзор не берет трубки и не отвечает на письма, поэтому даже не понимаем, в чем претензия", — сказал изданию представитель бота Сергей Каленик.