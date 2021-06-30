МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Роскомнадзор требует признать деятельность сервиса "Глаз Бога" незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Роскомнадзор запросил у Google информацию о сайте "Умное голосование"

Ведомство хочет включить "Глаз Бога" в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Сервис предоставляет по запросам пользователей информацию практически о любом человеке.

В компании с иском не согласны.

"Мы хотим сотрудничать с регулятором и делать все по закону, но Роскомнадзор не берет трубки и не отвечает на письма, поэтому даже не понимаем, в чем претензия", — сказал изданию представитель бота Сергей Каленик.