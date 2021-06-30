2021-06-30T13:41:57+03:00
2021-06-30T13:41:57+03:00
2021-06-30T13:41:57+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210630/834072605.html
СМИ: хакеры из России атаковали инфраструктуру Германии
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https://россиясегодня.рф
Немецкая банковская система и критическая инфраструктура страны подверглись масштабной кибератаке со стороны российских хакеров, пишет газета Bild со ссылкой на источники в... ПРАЙМ, 30.06.2021
новости, технологии, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Немецкая банковская система и критическая инфраструктура страны подверглись масштабной кибератаке со стороны российских хакеров, пишет газета Bild со ссылкой на источники в западных спецслужбах.
По информации издания, компьютерная атака была совершена "в последние дни". В организации обвиняют хакерскую группу Fancy Bear.
Как подтвердило изданию Федеральное управление информационной безопасности ФРГ (BSI), атака действительно была совершена.
Анонимные источники издания утверждают, что причиной кибератаки стала "месть за санкционную политику в отношении России" и "попытка Москвы предотвратить жесткие санкции против Белоруссии и Александра Лукашенко".