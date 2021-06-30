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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210630/834073423.html
Путин назвал Telegram примером взаимодействия властей с соцсетями
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Президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" привел Telegram в качестве примера нормального взаимодействия властей с социальными сетями. "По-моему, и с Telegram тоже... ПРАЙМ, 30.06.2021
соцсети, telegram, владимир путин, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" привел Telegram в качестве примера нормального взаимодействия властей с социальными сетями.
"По-моему, и с Telegram тоже договорились, работает же все", — сказал Путин, реагируя на слова ведущей о том, что лучше искать пути и договариваться, а не запрещать соцсети, как было с Telegram.
Роскомнадзор, с апреля 2018 года блокировавший Telegram в РФ за отказ предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений, 18 июня 2020 года по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру. Сообщая об отмене блокировки, Роскомнадзор отмечал, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".
Ранее мировой судья судебного участка Таганского района Москвы зарегистрировал новые административные протоколы в отношении Telegram за неудаление запрещенного контента.