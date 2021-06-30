МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" привел Telegram в качестве примера нормального взаимодействия властей с социальными сетями. Google отказалась локализовать данные россиян

"По-моему, и с Telegram тоже договорились, работает же все", — сказал Путин, реагируя на слова ведущей о том, что лучше искать пути и договариваться, а не запрещать соцсети, как было с Telegram.

Роскомнадзор, с апреля 2018 года блокировавший Telegram в РФ за отказ предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений, 18 июня 2020 года по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру. Сообщая об отмене блокировки, Роскомнадзор отмечал, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".

Ранее мировой судья судебного участка Таганского района Москвы зарегистрировал новые административные протоколы в отношении Telegram за неудаление запрещенного контента.