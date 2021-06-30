Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в интернете
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Международная компания по борьбе с киберпреступлениями Group-IB предупредила россиян о появлении новой схемы мошенничества в интернете. Об этом российская компания пишет у себя в Telegram-канале.
Теперь преступники используют подложные страницы подтверждения платежей 3-D Secure при покупках товаров и услуг всети.
"Создавая фишинговые сайты под популярные сервисы и онлайн-магазины, мошенники научились имитировать страницы оплаты, якобы защищенные 3-D Secure — технологией, ранее считавшаяся одной из наиболее эффективных для обеспечения защиты платежных данных пользователей при оплате покупок онлайн во всем мире", — отмечает компания.
По данным Group-IB, каждый месяц с использованием подложных 3-D Secure страниц происходит 3,7 миллиона случаев мошенничества.
За январь-июнь текущего 2021 года преступникам удалось получить 400 млн рублей.
По данным специалистов, круг пострадавших достаточно широк.
- Это клиенты банка, скорее всего, безвозвратно потерявший свои деньги и не получивший покупку,
- это банк-эмитент, одобривший транзакцию,
- это онлайн-сервис или магазин, сайт которого подделали злоумышленники,
- платежные системы, чьи бренды нелегально и без их ведома используются в мошеннической схеме.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210630/834076505.html