МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Международная компания по борьбе с киберпреступлениями Group-IB предупредила россиян о появлении новой схемы мошенничества в интернете. Об этом российская компания пишет у себя в Telegram-канале.

Теперь преступники используют подложные страницы подтверждения платежей 3-D Secure при покупках товаров и услуг всети.

"Создавая фишинговые сайты под популярные сервисы и онлайн-магазины, мошенники научились имитировать страницы оплаты, якобы защищенные 3-D Secure — технологией, ранее считавшаяся одной из наиболее эффективных для обеспечения защиты платежных данных пользователей при оплате покупок онлайн во всем мире", — отмечает компания.

По данным Group-IB, каждый месяц с использованием подложных 3-D Secure страниц происходит 3,7 миллиона случаев мошенничества.

За январь-июнь текущего 2021 года преступникам удалось получить 400 млн рублей.

По данным специалистов, круг пострадавших достаточно широк.