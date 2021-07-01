МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. В приложении WhatsApp для Android совсем скоро появится новая функция, которая позволит отправлять файлы с возможностью их просмотра единственный раз. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

Отмечается, что владельцы устройств будут теперь иметь возможность выслать сообщение с пометкой "Посмотреть один раз". Адресат получит изображение или видео и после того, как закроет их, они просто исчезнут из чата. Однако специалисты предупредили, что собеседник может сделать скриншот присланного ему фото или видео, которое предназначалось для разового просмотра.

Данная опция была запущена в бета-версии мессенджера на Android, а для пользователей iPhone сервис станет доступен позднее.

Помимо этого, накануне портал сообщил о том, что в мессенджере WhatsApp заработает функция одновременного использования одной учетной записи на нескольких устройствах. По его информации, главному устройству, после того как оно будет связано с другим, не нужно будет оставаться в Сети, чтобы WhatsApp Web и WhatsApp Desktop работали одновременно.

Как отмечают эксперты, в таком виде можно будет пользоваться пятью гаджетами, прикрепленными к одному аккаунту. Эта уникальная функция пока доступна лишь в бета-версии.