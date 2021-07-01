МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранных IT-гигантов создавать свои представительства в России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин ужесточил наказание за преднамеренное банкротство

Закон коснется компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн говорил, что под действие закона потенциально попадают 20 ресурсов, включая Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org. Перечень иностранных интернет-компаний в РФ будет размещен на официальном сайте Роскомнадзора.

Закон обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Это положение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете. В Госдуме рассказали, кого затронет проект о филиалах IT-гигантов

Согласно документу, такие компании должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами России, а также разместить на своем информационном ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.

Закон предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен, или ресурс может быть полностью заблокирован.

Среди более мягких мер — информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение переводов денежных средств и приема платежей российских физических и юридических лиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.