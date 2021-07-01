МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Социальная сеть TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance, увеличивает максимальную продолжительность создаваемых на платформе видеороликов до 3 минут с 60 секунд для пользователей во всем мире, сообщает сервис. В WhatsApp скоро появится уникальная функция

"В ближайшие несколько недель мы запустим возможность создавать более долгие видео в TikTok для всех и предоставим нашему международному сообществу большую свободу действий в том, что касается съемки, загрузки и редактирования непосредственно в TikTok видеороликов длительностью до трех минут", — говорится в сообщении.

Сервис отмечает, что ранее функция загрузки видеороликов длительностью до трех минут была доступна ограниченному числу пользователей, которым TikTok разрешил "экспериментировать с расширенным форматом". Теперь эта опция станет доступна для всех.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.