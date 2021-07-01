2021-07-01T17:01:00+03:00
2021-07-01T17:02:03+03:00
2021-07-01T17:01:00+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210701/834087350.html
TikTok расширила возможности для пользователей
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Социальная сеть TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance, увеличивает максимальную продолжительность создаваемых на платформе видеороликов до 3 минут с 60 секунд для... ПРАЙМ, 01.07.2021
tiktok, соцсети, новости, технологии
https://1prime.ru/images/83235/41/832354149.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83235/41/832354149.jpg
https://1prime.ru/images/83235/41/832354148.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83235/41/832354148.jpg
https://1prime.ru/images/83235/41/832354136.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83235/41/832354136.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210701/834079924.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Социальная сеть TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance, увеличивает максимальную продолжительность создаваемых на платформе видеороликов до 3 минут с 60 секунд для пользователей во всем мире, сообщает сервис.
"В ближайшие несколько недель мы запустим возможность создавать более долгие видео в TikTok для всех и предоставим нашему международному сообществу большую свободу действий в том, что касается съемки, загрузки и редактирования непосредственно в TikTok видеороликов длительностью до трех минут", — говорится в сообщении.
Сервис отмечает, что ранее функция загрузки видеороликов длительностью до трех минут была доступна ограниченному числу пользователей, которым TikTok разрешил "экспериментировать с расширенным форматом". Теперь эта опция станет доступна для всех.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.