МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Компании Facebook, WhatsApp и Twitter не подтвердили локализацию баз данных россиян на территории РФ, на них будут составлены административные протоколы, причем WhatsApp из-за нелокализации данных грозит штраф до 6 миллионов рублей, а Facebook и Twitter — до 18 миллионов рублей за повторное нарушение, говорится в сообщении Роскомнадзора. Россиян предупредили о приложениях, крадущих данные в Facebook

"Роскомнадзор вызвал представителей американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на составление административных протоколов за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных (ПД) в части локализации баз данных российских пользователей на территории России", — сообщает ведомство.

В отношении WhatsApp будет составлен административный протокол за первое нарушение требования о локализации в соответствии со статьей 13.11 ("Нарушение законодательства РФ в области персональных данных") Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в отношении Facebook и Twitter — за повторное нарушение требования.

"Отсутствие подтверждения факта локализации баз данных российских граждан на территории РФ влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 1 миллиона до 6 миллионов рублей (часть 8 ст. 13.11 КоАП РФ). В случае повторного нарушения этого требования — от 6 миллионов до 18 миллионов рублей (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ)", — напоминает Роскомнадзор.