МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Совсем скоро в WhatsApp можно будет выбирать качество отправляемых видеороликов. Это позволит скинуть кому-то видео в высшем качестве, что может быть полезно. Об этом сообщается на сайте Wabetainfo.com.

Сейчас WhatsApp автоматически сжимает видео во время отправки. Можно, конечно, отправить видеофайл как документ, тогда получится сохранить оригинальное качество. Технологические гиганты под прицелом. Что значит решение суда по Facebook

Однако скоро всё станет удобнее. В бета-версии WhatsApp 2.21.14.6 для Android появилась новая опция. Пользователь может выбрать три варианта при отправке видео: "Авто" (рекомендуется), "Лучшее качество" и "Экономия данных". Пока не уточняется, когда именно новая функция станет доступна всем пользователям WhatsApp.