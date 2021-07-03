2021-07-03T10:29:38+03:00
2021-07-03T10:29:38+03:00
2021-07-03T10:29:38+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210703/834103166.html
WhatsApp получит полезную функцию при отправке видео
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Совсем скоро в WhatsApp можно будет выбирать качество отправляемых видеороликов. Это позволит скинуть кому-то видео в высшем качестве, что может быть полезно. Об этом сообщается... ПРАЙМ, 03.07.2021
whatsapp, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Совсем скоро в WhatsApp можно будет выбирать качество отправляемых видеороликов. Это позволит скинуть кому-то видео в высшем качестве, что может быть полезно. Об этом сообщается на сайте Wabetainfo.com.
Сейчас WhatsApp автоматически сжимает видео во время отправки. Можно, конечно, отправить видеофайл как документ, тогда получится сохранить оригинальное качество.
Однако скоро всё станет удобнее. В бета-версии WhatsApp 2.21.14.6 для Android появилась новая опция. Пользователь может выбрать три варианта при отправке видео: "Авто" (рекомендуется), "Лучшее качество" и "Экономия данных". Пока не уточняется, когда именно новая функция станет доступна всем пользователям WhatsApp.