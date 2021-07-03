МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Россиянам следует заклеивать фронтальные камеры телефонов и ноутбуков, чтобы обезопасить себя от мошенников. Такой способ в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" назвал руководитель SMM-отдела "ТОК-медиа" Евгений Кочергин. Эксперт назвал пять главных схем кибермошенников

Эксперт предупредил о том, что мошенники очень легко могут получить доступ к камере устройств. Через нее они собирают данные о пользователе, чтобы выкрасть деньги или шантажировать: например, через камеру телефона они могут разглядеть номер банковской карты.

"Если вы воспользовались флешкой с троянским вирусом, то они могут получить доступ к вашему компьютеру, и вы никогда не узнаете, пока вас не начнут шантажировать. Обычно за компьютером вы расплачиваетесь картой, вводите данные, этой картой начинаете крутить перед лицом, смотреть CVС-код. Индикатор камеры может не реагировать [на подключение третьих лиц]. Я всегда заклеиваю камеру!", — констатировал Кочергин.

Он также рассказал, что мошенники получают доступ к веб-камерам через софт-программы. По его словам, подключиться к чужому ноутбуку совсем несложно.

Если же компьютер уже заражён вредоносной программой и к нему получили доступ, то его либо нужно отдавать программистам и полностью сканировать, либо переустанавливать систему, посоветовал Кочергин.