МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Китайские космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля "Тяньхэ" строящейся китайской орбитальной станции "Тяньгун" в открытый космос для проведения внекорабельной деятельности.

Прямую трансляцию миссии вело Центральное телевидение Китая.

Трое членов экипажа корабля "Шэньчжоу-12" Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо перешли в орбитальный отсек "Тяньхэ" 17 июня.

Это была первая миссия по выходу в космос для экипажа "Шэньчжоу-12" и первая внекорабельная активность для китайских космонавтов за последние 13 лет.

В последний раз китайские космонавты выходили в открытый космос в 2008 году, это был экипаж корабля "Шэньчжоу-7".

Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля этого года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ". Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий. На станции одновременно смогут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.

Планируется, что в 2022 году к станции пристыкуют лабораторный модуль "Вэньтянь" и исследовательский "Мэнтянь". Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.

Основной модуль станции длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра получил название "Тяньхэ", в настоящий момент это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубометров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.

Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей.