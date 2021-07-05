МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Общий объем мирового рынка робототехники достигнет 160-260 миллиардов долларов в 2030 году, говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Ожидается, что в 2030 году общий объем мирового рынка робототехники достигнет от 160 до 260 миллиардов долларов", — говорится в исследовании.

Компания при этом оценивает объем мирового рынка робототехники в 2020 году в 25 миллиардов долларов. Также отмечается, что в 2030 году профессиональные сервисные роботы с объемом рынка от 90 до 170 миллиардов долларов намного опередят обычных промышленных роботов и коботов с объемом рынка от 40 до 50 миллиардов долларов.

В исследовании в том числе рассматриваются три возможных сценария развития робототехники на ближайшие 10 лет, которые определяются такими факторами, как готовность технологий и спрос. Первый сценарий связан с ростом числа индивидуальных решений и отсутствием новых вариантов массового использования, что ведет к проектированию целевых роботизированных систем, начальные цены на которые довольно высоки.

"Робот как стандартное устройство автоматизации. В этом сценарии на рынке будет лидировать несколько решений, которые легко установить, настроить и интегрировать. Примером может быть робот-курьер, автономный робот-сборщик или робот для зарядки электромобилей. Как правило, варианты массового использования в этой категории не отличаются особой сложностью", — добавили в сообщении.

Третий возможный сценарий — "Мир Google", при котором прорыв в области ИИ, адаптивности и связанности приведет к появлению целого ряда интеллектуальных модулей, способных обрабатывать сложные и динамические ситуации. Так, программное обеспечение будет ключевым фактором успеха, а доминировать будут компании, занимающиеся крупномасштабными разработками.