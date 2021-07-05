МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Операционную систему от Microsoft можно взломать через принтер. Об этом сообщает издание Neowin.

Эксперты Агентства кибербезопасности и охраны инфраструктуры США (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA) обнаружили критическую уязвимость в актуальных версиях Windows. Найденный ими эксплойт под названием PrintNightmare позволяет удаленно проникнуть в систему и получить над ней контроль. "Тайные списки". Кому никогда не звонят мошенники

Специалисты объяснили эту уязвимость тем, что она связана со встроенным сервисом Windows Print. Проблемная функция используется только во время установки драйверов принтера, однако удаленный доступ к ней не ограничен, что фактически открывает перед злоумышленниками способы для взлома.

В Microsoft уже отреагировали на проблему, зарегистрировав эксплойт на своем сайте поддержки. Инженеры компании заявили, что в настоящий момент от уязвимости можно защититься двумя методами. В первом случае необходимо отключить службу диспетчера очереди печати Windows, однако тогда распечатка документов через общее оборудование — как удаленно, так и локально — будет недоступна. Во втором случае можно ввести ограничения в сети на удаленный доступ — тогда возможность распечатки по локальной сети останется.

Представители корпорации не стали уточнять, когда именно проблема будет решена окончательно. Эксплойту PrintNightmare было присвоено состояние "критической ошибки".