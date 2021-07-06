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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210706/834121076.html
Банки фиксируют рост кибератак на свои системы
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Крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ — заявили о том, что фиксируют рост попыток киберпреступников атаковать информационную инфраструктуру кредитных организаций, пишет... ПРАЙМ, 06.07.2021
новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ — заявили о том, что фиксируют рост попыток киберпреступников атаковать информационную инфраструктуру кредитных организаций, пишет газета "Ведомости".
Сбербанк каждую неделю видит порядка 100 кибератак на информационные системы и сервисы, рассказал изданию представитель организайии. За первые 4 месяца этого года число DDoS-атак выросло в 4 раза относительно этого периода прошлого 2020 года.
Кратный рост кибератак отмечают и в ВТБ. Там за январь-май заыиксировано 1,2 млн попыток взлома. За весь прошлый год — 750 тысяч.
При этом в Банке России отмечают: чем больше кредитные организации предоставляют услуг удаленно, тем выше киберриски.