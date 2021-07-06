МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ — заявили о том, что фиксируют рост попыток киберпреступников атаковать информационную инфраструктуру кредитных организаций, пишет газета "Ведомости". Минтруд хочет отказаться от существующей схемы социального страхования

Сбербанк каждую неделю видит порядка 100 кибератак на информационные системы и сервисы, рассказал изданию представитель организайии. За первые 4 месяца этого года число DDoS-атак выросло в 4 раза относительно этого периода прошлого 2020 года.

Кратный рост кибератак отмечают и в ВТБ. Там за январь-май заыиксировано 1,2 млн попыток взлома. За весь прошлый год — 750 тысяч.

При этом в Банке России отмечают: чем больше кредитные организации предоставляют услуг удаленно, тем выше киберриски.