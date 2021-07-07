МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Потери российской экономики РФ от кибепреступлений к началу 2022 года могут достичь 6 триллионов рублей, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Сбербанк назвал телефонное мошенничество национальным бедствием

"Что касается прогнозов, убытков, то мы всегда говорили не о потерях по конкретному киберпреступлению, мы всегда говорили о потерях экономики — либо России, либо мировой экономики — от совершаемых киберугроз или преступлений… Мы предполагаем, что потери экономики России могут сегодня достигнуть около 6 триллионов рублей к концу этого года — к началу 2022 года", — заявил он на пресс-конференции в среду.

Так, Кузнецов пояснил, что, например, атака шифровальщиком может заблокировать поставки нефти или газа, и потери экономики "будут громадными".

"Вирус-шифровальщик может обесточить больницу, в реанимациях которой находятся сто человек, и которые находятся под угрозой смерти. Можно задать вопрос — сколько будут стоить человеческие потери от таких кибератак?", — резюмировал он.

В июне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев говорил, что в минувшем году было совершено свыше 120 тысяч кибератак на критическую инфраструктуру России, по большей части — с территории США, Германии и Нидерландов. А его заместитель Олег Храмов ранее в среду заявил, что количество особо опасных компьютерных атак, в том числе на критическую инфраструктуру РФ, за 2020 год увеличилось в 3,5 раза.