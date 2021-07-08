МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Очень часто мошенники создают искусные копии сайтов настоящих компаний, которые затем используют в своих жульнических схемах. Отличить подделку бывает очень сложно, но все же это возможно, если обращать внимание на некоторые детали. О том, по каким признакам можно отличить настоящий сайт от фальшивки, сообщило радио Sputnik со ссылкой на комментарий эксперта по кибербезопасности Кирилла Керценбаума.

Эксперт порекомендовал в первую очередь проанализировать адрес ресурса. Он пояснил, что в конце адреса любого сайта должно быть указание доменной зоны, где он расположен. Россияне чаще всего сталкиваются с зонами.ru,.рф или.com, которые считаются самыми безопасными благодаря проверкам регулирующих органов, уточнил Керценбаум. Но если вслед за указанием безопасного домена идет еще несколько, то это уже явный признак ресурса киберпреступников, предупредил эксперт. Психолог объяснила, почему у вас не получается экономить

"Ссылка на обычный сайт должна содержать www, потом точку, потом название компании, бренда или СМИ и так далее, а потом еще точку и обозначение доменной зоны в конце. Если в ссылке мы видим несколько доменных зон в конце, то это должно внушать опасение. Две поддоменные зоны еще могут быть, а если там три, то такие конструкции чаще всего используются злоумышленниками и киберпреступниками, чтобы скрыть истинный адрес сайта", — объяснил Керценбаум.

В качестве примера он привел попытки мошенников создать фальшивые сайты банков, чтобы похитить персональные и банковские данные.

"Например, есть сайт банка. В его адресе название банка и.ru в конце. Это легитимный сайт. Чтобы пользователя перевести на поддельный сайт банка, можно создать сайт с тем же адресом, но после.ru будет еще точка и что-то еще. Чаще всего пользователи смотрят только на первую часть и видят, что это вроде сайт банка и на вид сайт похож, а на самом деле это сайт из другой доменной зоны. Он может являться фальшивым. На это стоит обращать внимание", — посоветовал Керценбаум.