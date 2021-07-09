МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Большая часть пользователей интернета в России (69%) лично сталкивалась с мошенничеством в сети, почти треть (37%) узнала о кибербезопасности из тематических интернет-статей, показывают данные исследования, проведенного медиахолдингом Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Исследование, в котором участвовали почти 400 тысяч пользователей, проводилось на портале "Рамблер" с 6 по 8 июня.

"Большинство пользователей (69%) лично сталкивались с мошенничеством в интернете. 17% об этом только читали в новостях, у 11% респондентов с киберугрозами "знакомы" друзья или знакомые, счастливые 3% считают, что такое бывает только в кино", — говорится в сообщении холдинга по итогам исследования.

Согласно его данным, почти треть интернет-пользователей в России (30%), стараясь обезопасить свои данные, не общаются в интернете с тем, кого не знают лично, 23% респондентов, руководствуясь теми же целями, посещают только проверенные и надежные сайты, 19% участников исследования полагаются на антивирусы, 18% — не указывают свои личные данные. При этом регулярно меняет пароли только каждый десятый.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе холдинга, 37% респондентов получили свои знания о безопасности в интернете "из статей в том же интернете". Около 25% участников признались, что им не хватает знаний о кибербезопасности, 13% получают их на работе, 12% сами работают в сфере IT. На советы родственников и друзей полагаются 8% и только 5% изучали эту тему в учебных заведениях.