МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Россияне для безопасного заказа услуг в интернете должны использовать проверенные сервисы, которые выдают чеки, выбирать исполнителя только после тщательной проверки его профиля, а также не переводить деньги за услуги через сторонние ссылки, посоветовали РИА Новости эксперты сервиса "СберУслуги".

"Используйте проверенные сервисы. Если вам нужно заказать услуги мастера на час или репетитора — используйте проверенные сервисы, которые могут обеспечить безопасность своих пользователей. Читайте отзывы, спросите у знакомых, какими сервисами они пользуются и почему. Не пользуйтесь подозрительными сайтами, даже если стоимость той или иной услуги там ниже", — рассказали в сервисе "СберУслуги" в преддверии международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon. Эксперт назвал риски при выдаче карт через картоматы

Специалисты советуют выбирать сервисы, которые выдают чек после выполнения услуги — он официально закрепляет отношения между покупателем и продавцом, а значит права будут защищены в рамках законодательства РФ. Если, например, услуга оказана некачественно, то можно будет попросить возврат средств или починить поломку.

Перед выбором исполнителя стоит почитать отзывы об оказанных им услугах, посмотреть оценки и изучить профиль: есть ли фотография, описан ли опыт работы, приложено ли актуальное портфолио. "Не бойтесь задавать исполнителю уточняющие вопросы и оговаривать цену заранее. Это поможет вам сделать правильный выбор", — указывают специалисты.

При оплате услуг нужно быть аккуратным и не переводить деньги через сторонние ссылки. Стоит делать перевод напрямую в сервисе, где заказывается услуга. Эксперты напоминают, что не следует оставлять свои персональные данные — контакты, паспортные данные, данные банковских карт — в открытых источниках или передавать их исполнителю.