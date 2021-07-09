МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 3 сентября рассмотрение заявлений Apple, требующей признать незаконными решение Федеральной антимонопольной службы России о злоупотреблениях компании на рынке приложений и наложенный на нее за это штраф в 12 миллионов долларов. Стоимость акций Apple достигла рекорда на закрытии торгов

Как рассказали РИА Новости участники заседания, в пятницу ФАС представила отзыв на заявления, в связи с чем Apple попросила время для ознакомления с ним. Суд ходатайство об отложении слушаний удовлетворил.

Apple в ноябре обратилась в суд с требованием признать незаконными решение и предписание ФАС от 28 августа. Своим решением антимонопольная служба установила, что американская компания злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений по двум пунктам – "препятствование разработчикам приложений родительского контроля" и "непрозрачные правила допуска приложений в App Store".

В мае Apple подала еще одно заявление в суд – в нем она требует признать незаконным постановление ФАС от 27 апреля о наложении оборотного штрафа в размере 12 миллионов долларов за выявленные нарушения. Суд объединил два дела в одно производство. Технологические гиганты под прицелом. Что значит решение суда по Facebook

Антимонопольное дело ФАС возбудила по заявлению "Лаборатории Касперского", которая пожаловалась на необоснованное, по её мнению, отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась существенной части функций. В то же время Apple ввела в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями родительского контроля, сообщала ФАС.

Как выявило ведомство, Apple, занимая 100% рынка распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, начиная с октября 2018 года последовательно ограничивала инструменты и возможности для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функций приложений сторонних разработчиков была утрачена.

Служба выдала компании предписание, которым обязала ее удалить из документации положения, позволяющие не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, исключить преимущественные условия для приложений собственной разработки, а также обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность их распространения в App Store без потери важных функций.