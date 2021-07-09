Суд отложил спор Apple с ФАС о злоупотреблениях на рынке приложений
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 3 сентября рассмотрение заявлений Apple, требующей признать незаконными решение Федеральной антимонопольной службы России о злоупотреблениях компании на рынке приложений и наложенный на нее за это штраф в 12 миллионов долларов.
Как рассказали РИА Новости участники заседания, в пятницу ФАС представила отзыв на заявления, в связи с чем Apple попросила время для ознакомления с ним. Суд ходатайство об отложении слушаний удовлетворил.
Apple в ноябре обратилась в суд с требованием признать незаконными решение и предписание ФАС от 28 августа. Своим решением антимонопольная служба установила, что американская компания злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений по двум пунктам – "препятствование разработчикам приложений родительского контроля" и "непрозрачные правила допуска приложений в App Store".
В мае Apple подала еще одно заявление в суд – в нем она требует признать незаконным постановление ФАС от 27 апреля о наложении оборотного штрафа в размере 12 миллионов долларов за выявленные нарушения. Суд объединил два дела в одно производство.
Антимонопольное дело ФАС возбудила по заявлению "Лаборатории Касперского", которая пожаловалась на необоснованное, по её мнению, отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась существенной части функций. В то же время Apple ввела в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями родительского контроля, сообщала ФАС.
Как выявило ведомство, Apple, занимая 100% рынка распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, начиная с октября 2018 года последовательно ограничивала инструменты и возможности для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функций приложений сторонних разработчиков была утрачена.
Служба выдала компании предписание, которым обязала ее удалить из документации положения, позволяющие не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, исключить преимущественные условия для приложений собственной разработки, а также обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность их распространения в App Store без потери важных функций.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210709/834155021.html