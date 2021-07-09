МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Доступ в интернет на всей территории России, включая самые дальние точки, будет обеспечен к 2030 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Сотовых операторов обяжут построить сети 4G в селах

В своем видеообращении к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon Мишустин отметил, что одна из основных задач государства – это устранение цифрового неравенства. Он подчеркнул, что в современном мире свободный доступ к интернету, возможность посещать различные информационные ресурсы, общаться в социальных сетях и совершать покупки онлайн —– это важные критерии качества жизни.

"Мы делаем все необходимое, чтобы люди могли выйти в сеть на всей территории России, включая самые дальние точки. Обеспечим это к 2030 году", — сказал премьер.

"А уже в этом году установим свыше тысячи базовых станций для организации доступа в сеть во всех малых населенных пунктах", — добавил он.

Мишустин напомнил, что интернет – это не только информация, но и новые опции с точки зрения трудоустройства. Уже сейчас число вакансий, которые предполагают дистанционную работу, растет, удаленная занятость набирает популярность, добавил он.