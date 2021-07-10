2021-07-10T05:03:00+03:00
2021-07-10T05:06:16+03:00
2021-07-10T05:03:00+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210710/834162278.html
Компания Безоса не признает полет Virgin Galactic космическим
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Полет Ричарда Брэнсона, британского миллиардера и основателя Virgin Galactic, намеченный на воскресенье 11 июля, не может считаться полноценным космическим полетом, заявляет твит... ПРАЙМ, 10.07.2021
космический туризм, virgin galactic, blue origin, джефф безос, новости, технологии
https://1prime.ru/images/83416/22/834162260.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83416/22/834162260.jpg
https://1prime.ru/images/83416/22/834162259.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83416/22/834162259.jpg
https://1prime.ru/images/83416/22/834162251.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83416/22/834162251.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210710/834162059.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Полет Ричарда Брэнсона, британского миллиардера и основателя Virgin Galactic, намеченный на воскресенье 11 июля, не может считаться полноценным космическим полетом, заявляет твит Blue Origin, чей основатель Джефф Безос должен отправиться в космос на 9 дней позже.
Согласно заявлению Blue Origin, корабль Ричарда Брэнсона Unity не преодолеет линию Кармана — высоту в 100 км., условно принимаемую в качестве границы космоса, в отличии от корабля Безоса New Shepard.
"С самого начала New Shepard был спроектирован для полетов выше линии Карамана, чтобы ни у одного из наших астронавтов не было звездочки (пометки) рядом с именем. Для 96% населения мира космос начинается на высоте в 100 км. — над международно признанной линией Карамана", — сказано в сообщении компании.
Кроме того, Blue Origin называет свой летательный аппарат "ракетой", а аппарат Virgin Galactic лишь "высотным самолетом".
Компания описывает и прочие преимущества перед конкурентом, в числе которых самый большой размер иллюминаторов, меньший урон озоновому слою и более внушительная история полетов.