МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Полет Ричарда Брэнсона, британского миллиардера и основателя Virgin Galactic, намеченный на воскресенье 11 июля, не может считаться полноценным космическим полетом, заявляет твит Blue Origin, чей основатель Джефф Безос должен отправиться в космос на 9 дней позже.

Согласно заявлению Blue Origin, корабль Ричарда Брэнсона Unity не преодолеет линию Кармана — высоту в 100 км., условно принимаемую в качестве границы космоса, в отличии от корабля Безоса New Shepard.

"С самого начала New Shepard был спроектирован для полетов выше линии Карамана, чтобы ни у одного из наших астронавтов не было звездочки (пометки) рядом с именем. Для 96% населения мира космос начинается на высоте в 100 км. — над международно признанной линией Карамана", — сказано в сообщении компании. Специалисты предприятия "Роскосмоса" предлагают создать на Марсе АЭС

Кроме того, Blue Origin называет свой летательный аппарат "ракетой", а аппарат Virgin Galactic лишь "высотным самолетом".

Компания описывает и прочие преимущества перед конкурентом, в числе которых самый большой размер иллюминаторов, меньший урон озоновому слою и более внушительная история полетов.