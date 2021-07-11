ВАШИНГТОН, 11 июл — ПРАЙМ. Компания Virgin Galactic совершит в воскресенье первый испытательный тестовый суборбитальный полет своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, его возглавит владелец компании британский миллиардер Ричард Брэнсон.

ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ УДОВОЛЬСТВИЯ

Бизнесмен, которому 70 лет, стартует на границу с космосом со взлетно-посадочной полосы расположенного в штате Нью-Мехико первого частного космодрома США Spaceport America. Вместе с ним на границу с космосом полетят три астронавта Virgin Galactic — бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.

По технологии Virgin Galactic суборбитальный корабль VSS Unity поднимется в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo, которым управляют два профессиональных пилота. После отстыковки от самолета на собственной тяге VSS Unity выйдет на суборбитальную траекторию и по достижении заданной высоты совершит горизонтальную посадку. Если судить по предыдущим стартам VSS Unity, три из которых уже были с человеком на борту, состояние "невесомости", которое прежде всего ассоциируется с полетом в космос, продлится около четырех минут.

Точное время старта Брэнсона и его команды заранее не называется, но компания обещает вести прямую трансляцию всего происходящего на своем сайте и в социальных сетях с 16 мск. Ведущим трансляции станет известный американский комик и комментатор Стивен Колберт. На эту работу его за три дня до полета пригласил сам Брэнсон в ходе обмена любезностями в Твиттер. Колбер не брал время на размышление и тут же согласился: "Взлетаем!" написал он большими буквами.

В компании предупреждают, что предстоящий рейс не станет финальным испытанием корабля, до начала регулярных коммерческих полетов в 2022 году планируется провести еще два тестовых пилотируемых полета.

Как заявила Virgin Galactic накануне старта, 22-ой полет VSS Unity станет первым испытанием корабля при полной загрузке экипажа. В числе поставленных перед предстоящим полетом задач — демонстрация условий для проведения на борту научных исследований, проверка готовности Spaceport America для проведения будущих полетов, а также, вероятно, главнейшая — испытание комфорта кабины корабля для будущих туристов. Именно этим предстоит заниматься в полете владельцу компании.

"Сэр Ричард Брэнсон будет испытывать возможности (корабля) для (будущих) астронавтов-туристов", — сообщила Virgin Galactic, анонсируя полет. Накануне старта в интервью CNN он заявил: "миллионы людей бы хотели оказаться на моем месте" и пообещал, что будет "наслаждаться каждой секундой (полета)".

ВЫСОТА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Повод для наслаждения космическим полетом у сэра Брэнсона весьма очевидный. В случае успешного полета он заочно обходит в космической гонке богатейшего (по версии Forbes) человека мира предпринимателя и владельца космического стартапа Blue Origin Джеффа Безоса. Его космический полет намечен на 20 июля. Сам Брэнсон наличие соревновательной составляющей отрицает, но тем не менее его компания решила провести испытание за девять дней до объявленного ранее первого пилотируемого полета конкурентов.

В Blue Origin, корабль которой New Shepard готовится в первому пилотируемому полету с Безосом и еще тремя пассажирами на борту, в том числе братом Безоса и 82-летней Уолли Франк, к конкуренции относятся скептически. В пятницу в своем Твиттере компания по пунктам объяснила, почему: "лишь 4% людей в мире признают границей начала космоса высоту в 80 километров или 50 миль. New Shepard (корабль стартует вертикально на собственных двигателях) поднимется выше обеих этих границ и это одно из преимуществ полета с Blue Origin", — написала компания.

Не называя соперника по имени, в Blue Origin подчеркнули, что "изначально New Shepard был спроектирован для полетов выше линии Кармана с тем, чтобы никто из его астронавтов не был помечен "звездочкой". Имеется в виду, что полет Unity очень условно является полетом "в космос", а потому люди на его борту не могут считаться астронавтами в традиционном понимании этого слова. В сопровождающей пост Blue Origin таблице также указано, что у New Shepard метровые окна для обзора, которые выгодно отличаются от иллюминаторов "самолетного типа" на Unity, есть отсутствующая у конкурентов система экстренной эвакуации на случай аварии и значительно меньший вред экологии.

ДЕНЬГИ + МЕЧТА = КОСМОС

Особняком в космическом споре миллиардеров стоит предприниматель Илон Маск, он уже реализовал планы по отправке людей на орбиту и работает над возможностью более далеких полетов — на Марс. Его корабль Crew Dragon — единственная сегодня для НАСА возможность оправлять на Международную космическую станцию людей на "своих" американских кораблях. Маск пока в космос не порывался — все пилотируемые рейсы Crew Dragon — рабочие, они доставляют на орбиту астронавтов НАСА и партнерских стран. Первый полностью коммерческий полет корабля, в ходе которого четыре туриста проведут на орбите несколько дней, состоится позднее в этом году, и Маск пока в списке пассажиров не заявлялся. Брэнсону Маск пожелал успешного полета, написав в Твиттере: "увижу тебя там, чтобы пожелать всего наилучшего".

По мнению экспертов, полеты Брэнсона и Безоса — коктейль финансового расчета и искренней любви к космосу. "Думаю, это и реклама, и искреннее желание", — комментирует для РИА Новости предстоящий полет американский эксперт Джонатан Макдауэлл.

Оба корабля создавались для коммерческих полетов на границу с космосом с расчетом на то, что найдется немало желающих заплатить "кругленькую" сумму за возможность увидеть нашу планету из космоса. Стоимость таких поездок пока не утверждена официально, но Virgin Galactic заявляла ранее, что место на ее корабле может стоить порядка 250 тысяч долларов. Эксперты рассчитывают, что с ростом конкуренции на рынке цены будут снижаться, но пока же место рядом с Безосом на тестовом рейсе New Shepard "ушло с молотка" за 28 миллионов долларов. "Аэрофлот" советует заранее приезжать в "Шереметьево"

"Мы находимся сейчас на переломной точке космического туризма. Идет большой поток инвестиций и, очевидно, есть интерес, поскольку компании продали билеты и полеты реально запланированы, и то, что делают Брэнсон и Безос, делает это еще интереснее", — заявил в интервью NBC эксперт Университета Аризоны Грег Одри. По его мнению, "это не только собственное эго предпринимателей, любые прорывные открытия, будь то электричество, самолеты или ракеты, — зачастую для перехода человеческого опыта на новый уровень необходимы предприниматели-экстрималы", — говорит Одри.

Любой космический полет сопряжен с риском, не исключение и предстоящие рейсы Брэнсона и Безоса. Оба корабля, хотя прошли успешные испытания, являются экспериментальными моделями. А потому Макдауэлл не берется судить, кто из них рискует больше. В любом случае НАСА в проигрыше не останется — "развитие коммерческих суборбитальных полетов расширяет индустриальную базу, которая знает, как создавать пригодные для космоса вещи, а коммерческие компании могут позволить себе риски, на которые не может идти НАСА, и поэтому в конечном итоге оно выигрывает", — считает собеседник агентства.