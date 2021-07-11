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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210711/834167653.html
В одном из округов Германии впервые объявлен режим ЧС из-за кибератаки
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В округе Анхальт-Биттерфельд земли Саксония-Анхальт объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки на районные компьютерные сети, сообщает Die Welt. Хакерская атака... ПРАЙМ, 11.07.2021
германия, кибератаки, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. В округе Анхальт-Биттерфельд земли Саксония-Анхальт объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки на районные компьютерные сети, сообщает Die Welt.
Хакерская атака парализовала работу администрации округа, как ожидается, почти на две недели. Для защиты данных все критические системы были отключены от сети. Власти были вынуждены приостановить предоставление ряда социальных услуг населению.
Как сообщают в Федеральном ведомстве по информационной безопасности, занимающемся расследованием инцидента, режим ЧС из-за хакерской атаки вводится в Германии впервые.
По данным региональной администрации, атака произошла 6 июля, ее объектом были районные сервера, неопределенное количество файлов с которых было зашифровано правонарушителями.