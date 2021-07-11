МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. В округе Анхальт-Биттерфельд земли Саксония-Анхальт объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки на районные компьютерные сети, сообщает Die Welt. Virgin Galactic совершит воскресный полет при полной загрузке

Хакерская атака парализовала работу администрации округа, как ожидается, почти на две недели. Для защиты данных все критические системы были отключены от сети. Власти были вынуждены приостановить предоставление ряда социальных услуг населению.

Как сообщают в Федеральном ведомстве по информационной безопасности, занимающемся расследованием инцидента, режим ЧС из-за хакерской атаки вводится в Германии впервые.

По данным региональной администрации, атака произошла 6 июля, ее объектом были районные сервера, неопределенное количество файлов с которых было зашифровано правонарушителями.