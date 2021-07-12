МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Microsoft купит разработчика систем кибербезопасности компанию RiskIQ,сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, сделка стоит $500 миллионов.

Это уже второе приобретение Microsoft из одного и того же сектора. В июне компания уже приобрела ReFirm Labs, которая занимается защитой "умных" устройств.

Как пишет СМИ, разработчик RiskIQ предоставлял свои услуги Facebook, BMW, American Express и Почтовая служба США (USPS).

Microsoft покупает компании из сектора кибербезопасности из-за частых хакерских атак и распространения программ-вымогателей.