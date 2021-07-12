2021-07-12T05:44:11+03:00
2021-07-12T05:44:11+03:00
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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210712/834172639.html
Microsoft вложится в кибербезопасность
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https://россиясегодня.рф
Microsoft купит разработчика систем кибербезопасности компанию RiskIQ,сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, сделка стоит $500 миллионов. Это уже второе... ПРАЙМ, 12.07.2021
новости, технологии, мировая экономика, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Microsoft купит разработчика систем кибербезопасности компанию RiskIQ,сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, сделка стоит $500 миллионов.
Это уже второе приобретение Microsoft из одного и того же сектора. В июне компания уже приобрела ReFirm Labs, которая занимается защитой "умных" устройств.
Как пишет СМИ, разработчик RiskIQ предоставлял свои услуги Facebook, BMW, American Express и Почтовая служба США (USPS).
Microsoft покупает компании из сектора кибербезопасности из-за частых хакерских атак и распространения программ-вымогателей.