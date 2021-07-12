МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Общение со службами техподдержки нужно инициировать самостоятельно, чтобы не стать жертвой мошенников, которые выдают себя за IT-специалистов, а звонки с незнакомых номеров можно игнорировать, сообщили РИА Новости эксперты по информационной безопасности.

"Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, всегда помните одно важное правило — общение с техподдержкой должно быть инициировано вами. Исключения бывают, но они касаются внутренних IT-подразделений компании, и проверить, что вам пишет действительно ваш коллега, довольно просто — перезвоните по номеру из внутренней телефонной книги компании", — сказала старший аналитик компании Positive Technologies Ольга Зиненко.

Эксперт по информационной безопасности "Лиги цифровой экономики" Андрей Слободчиков, чтобы не стать жертвой такого вида мошенничества, рекомендует игнорировать звонки с незнакомых номеров или пользоваться приложением-определителем, которое оповещает о том, что номер принадлежит злоумышленнику.

"Если вы все же подняли трубку, и по телефону вас просят о действиях по установке дополнительного программного обеспечения на компьютер, переходу по ссылке в браузере, о предоставлении банковских или персональных данных и так далее, надо сразу же прерывать телефонный разговор, — добавил он.

Старший аналитик Positive Technologies предупредила, что если человек осознал, что говорит или переписывается с мошенником, то, во-первых, следует прекратить общение, а во-вторых, немедленно удалить приложение, которые злоумышленник попросил установить, и поменять пароли. Если мошеннику удалось узнать данные банковской карты, нужно позвонить в банк или заблокировать карту в банковском приложении.

Слободчиков советует исходить из того, к чему привело мошенничество. Если это финансовые потери, нужно немедленно нужно обратиться в банк, если заражен компьютер — можно обратиться в организации, которые занимаются обслуживанием и ремонтом техники. По его словам, если мошенники украли электронный кошелек, то банки, как и полиция, в этом случае вряд ли помогут. "Это может сработать, только если сохранились контакты или данные злоумышленников", — сказал он.