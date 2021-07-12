МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Количество атак на российскую критическую инфраструктуру в первые шесть месяцев 2021 года увеличилось на 150% по сравнению с предыдущим годом, говорится в исследовании Научно-технического центра Главного радиочастотного центра (НТЦ ГРЧЦ).

"В первом полугодии 2021 года количество атак на российскую критическую инфраструктуру увеличилось более чем в два раза (на 150%) по сравнению с предыдущим годом. При этом 40% атак осуществляют киберпреступники и 60% — прогосударственные акторы", — говорится в сообщении центра.

"Доля атакуемых объектов КИИ остается крайне высокой, количество атак и суммы запрашиваемого выкупа продолжают расти", — отметил руководитель Научно-технического центра Александр Федотов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, если в 2017 году сумма в 1 миллион долларов, которую выплатила южнокорейская компания Nayana за разблокировку компьютеров, "казалась немыслимой", то в 2021 году 1-2 миллиона долларов "стали уже средней суммой выкупа после атаки шифровальщиков". Wildberries запустил продажи блюд из ресторанов Москвы

По данным НТЦ, в первом квартале 2021 года каждая третья атака происходила с участием операторов программ-вымогателей. В 2020 году, как говорится исследовании, злоумышленники чаще всего проводили атаки в отношении медучреждений, в первом квартале текущего года их целями чаще всего становились промышленные организации и организации в сфере науки и образования.

В ходе исследования эксперты центра использовали открытые новостные и статистические источники, а также отчеты Group-IB, Positive Technologies, "Лаборатории Касперского" и других крупных компаний, специализирующихся на кибербезопасности.