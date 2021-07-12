МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российские владельцы Android-устройств подвергаются фишинговым атакам чаще, чем пользователи из других стран, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".

Исследование было проведено на основе анонимизированной статистики за период с декабря 2020 года по май 2021 года. Россиян предупредили об опасности будильников для Android

"Лаборатория Касперского" изучила динамику фишинговых атак через популярные во всём мире мессенджеры и выяснила, что российские пользователи Android сталкиваются с такими инцидентами чаще представителей из других стран. Почти каждая вторая (46%) попытка перейти по вредоносной ссылке из мессенджера с декабря 2020 по май 2021 года была заблокирована в России", — сообщила компания.

По данным исследования, чаще всего фишинговые ссылки распространяются через мессенджер WhatsApp — на него приходится 83% случаев. Каждая десятая атака происходит в Viber, в 7% случаев в Telegram.

Чтобы не пострадать от действий мошенников, эксперты компании рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, не делиться подозрительными ссылками с другими пользователями, соблюдать осторожность при получении подозрительных сообщений от знакомых людей — их аккаунт может быть взломан, настороженно относиться к сообщениям с предложениями легкого заработка, установить защитное решение для блокировки мошеннических ресурсов.

"Фишинг — это весьма распространённый вид онлайн-мошенничества, чаще всего нацеленный на кражу личных данных. Мы рекомендуем использовать антифишинговые технологии и скептически относиться к сомнительным предложениям в сообщениях", — приводится комментарий контент-аналитика "Лаборатории Касперского" Ольги Свистуновой.

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