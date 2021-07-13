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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210713/834184400.html
Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 500 миллионов евро
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Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 500 миллионов евро, за непредоставление предложения по вознаграждению СМИ за их контент компании грозит штраф до 900 тысяч... ПРАЙМ, 13.07.2021
антимонопольное законодательство, франция, google, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 13 июл — ПРАЙМ. Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 500 миллионов евро, за непредоставление предложения по вознаграждению СМИ за их контент компании грозит штраф до 900 тысяч евро за день просрочки, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Отмечается, что регулятор налагает на Google штраф "за игнорирование нескольких судебных запретов", вынесенных в апреле 2020 года.
"Регулятор также требует от Google представить предложение о вознаграждении за текущее использование защищенного контента издателям и агентствам печати, которые связались с регулятором, и предоставить им информацию, необходимую для оценки такого предложения, под риском ответственности в виде штрафов в размере до 900 тысяч евро за день просрочки, если Google не сделает этого в течение двух месяцев", — говорится в сообщении.