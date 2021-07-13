ПАРИЖ, 13 июл — ПРАЙМ. Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 500 миллионов евро, за непредоставление предложения по вознаграждению СМИ за их контент компании грозит штраф до 900 тысяч евро за день просрочки, говорится в сообщении на сайте регулятора. Европейская организация потребителей подала жалобу на WhatsApp

Отмечается, что регулятор налагает на Google штраф "за игнорирование нескольких судебных запретов", вынесенных в апреле 2020 года.

"Регулятор также требует от Google представить предложение о вознаграждении за текущее использование защищенного контента издателям и агентствам печати, которые связались с регулятором, и предоставить им информацию, необходимую для оценки такого предложения, под риском ответственности в виде штрафов в размере до 900 тысяч евро за день просрочки, если Google не сделает этого в течение двух месяцев", — говорится в сообщении.