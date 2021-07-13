МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Изучая динамику распространения фишинговых атак через популярные мессенджеры для Android, специалисты "Лаборатории Касперского" пришли к выводу, что в России с опасностью кражи личных данных чаще всего сталкиваются пользователи WhatsApp. Об этом сообщается на сайте этой компании.

Согласно информации "Лаборатории Касперского", россияне получают фишинговые ссылки чаще жителей других стран. Статистика Kaspersky Internet Security для Android показала, что 46% попыток перейти по вредоносной ссылке из мессенджера с декабря 2020 по май 2021 года были заблокированы именно в России. Россиянам назвали самые высокооплачиваемые июльские вакансии

"Фишинговые ссылки в России распространялись чаще всего через WhatsApp — в 83% случаев. На втором месте оказался Viber: на него пришлась каждая десятая подобная атака. Доля таких инцидентов в Telegram составила 7%", — отметили в компании.

Контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова порекомендовала пользователям "использовать антифишинговые технологии и скептически относиться к сомнительным предложениям в сообщениях".

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты "Лаборатории Касперского" посоветовали внимательно проверять ссылки, которые пользователи получают в мессенджере. Если адрес вызывает сомнение, то стоит найти официальный сайт в поисковике и сравнить каждый символ.

Специалисты также призвали внимательно относиться к подозрительным сообщениям (например, к просьбам дать денег в долг) даже от знакомых — существует вероятность, что их аккаунты были взломаны. Помимо этого, они порекомендовали настороженно относиться к предложениям легкого заработка, сообщениям о выигрышах, обещаниям предоставить что-либо бесплатно.