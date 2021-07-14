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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210714/834195507.html
В Кремле назвали неприемлемыми любые проявления киберпреступности
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В Кремле считают неприемлемыми любые проявления киберпреступности, они должны наказываться, необходим диалог между странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... ПРАЙМ, 14.07.2021
кибербезопасность, дмитрий песков, новости, технологии, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. В Кремле считают неприемлемыми любые проявления киберпреступности, они должны наказываться, необходим диалог между странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем неприемлемыми любые проявления киберпреступлений, мы считаем, что они должны наказываться, и в международном плане мы считаем, что мы должны все сотрудничать, в данном случае, Россия и США должны взаимодействовать, чтобы такие проявления пресекать", — сказал он журналистам.
Песков добавил, что двусторонний процесс взаимодействия России и США по борьбе с киберпреступностью начался, идут консультации.