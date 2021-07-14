МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. В Кремле считают неприемлемыми любые проявления киберпреступности, они должны наказываться, необходим диалог между странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россиянам напомнили, какую информацию нельзя раскрывать в мессенджерах

"Мы считаем неприемлемыми любые проявления киберпреступлений, мы считаем, что они должны наказываться, и в международном плане мы считаем, что мы должны все сотрудничать, в данном случае, Россия и США должны взаимодействовать, чтобы такие проявления пресекать", — сказал он журналистам.

Песков добавил, что двусторонний процесс взаимодействия России и США по борьбе с киберпреступностью начался, идут консультации.