МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 22 сентября основные слушания по заявлению "Яндекса", оспаривающего возбуждение против него антимонопольного дела за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, по итогам рассмотрения которого компании может грозить оборотный штраф, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Яндекс" представил масштабное обновление поиска

В дискриминации "Яндекс" обвинили онлайн-сервисы IVI, Avito, ЦИАН, Profi.ru, "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС, Zoon. Суд в среду привлек их, а также компании Wildberries и "Кассир.ру", к судебному разбирательству в статусе третьих лиц.

Как утверждают IT-компании, поисковая система "Яндекса" на запросы пользователей выдает в так называемых обогащенных ответах, которые еще называют "колдунщиками", сервисы самого "Яндекса". Таким образом, потребитель видит в первую очередь сервис "Яндекса" и до конкурирующего сервиса часто не доходит.

Антимонопольное дело ФАС России возбудила 13 апреля. "Яндекс" в своем обращении в суд просит также признать необоснованным отказ ФАС продлить срок исполнения компанией предупреждения от 20 февраля 2021 года о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. СМИ: "Яндекс" ведет переговоры о покупке сети "Азбука вкуса"

ФАС в апреле сообщала, что в рамках дела "исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы ООО "Яндекс" в поисковой выдаче". Как отмечали в ведомстве, если факт ограничения конкуренции будет установлен, компании может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке, на котором совершено правонарушение. По действующему закону, сумма штрафа может составить от 0,01% до 0,15% выручки. Согласно данным "Яндекса", доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в четвертом квартале 2020 года составляла в среднем 59,7%.

В феврале ФАС выдала предупреждение "Яндексу" за создание дискриминационных условий в поисковой системе. "Яндекс" должен был в месячный срок предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям продвижения в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. Однако компания предупреждение не исполнила.

В мае "Яндекс" опубликовал шесть принципов попадания в сложные обогащенные ответы, дающие, по его мнению, компаниям-партнерам равные возможности в онлайн-поиске. Однако представители IT-отрасли заявили тогда РИА Новости, что новые правила не отменяют возможность "Яндекса" корректировать результаты поиска в свою сторону. "Яндекс" 12 июля сообщил, что запустил в поисковом сервисе универсальные обогащенные ответы, которые показывают информацию из нескольких источников.