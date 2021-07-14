МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Американская корпорация Microsoft представила облачный сервис Windows 365, который позволяет переносить операционную систему в облако для работы на личных и корпоративных устройствах, говорится в сообщении компании. Microsoft вложится в кибербезопасность

"Windows 365 переносит операционную систему в облако Microsoft, транслируя все возможности Windows — приложения, данные и настройки — на персональные или корпоративные устройства", — сообщается в релизе.

Отмечается, что сервис можно будет использовать на Windows 10 и Windows 11 (когда система будет доступна), при этом все данные будут храниться в облаке. Сам сервис будет доступен 2 августа 2021 года, сообщила компания.

Как отмечается в релизе, такая новация позволит компаниям по всему миру находить решения для гибридных моделей работы, когда сотрудники могут находится как на рабочем месте, так и в любой точке мира.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.