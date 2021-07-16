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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210716/834219008.html
Сайт Министерства обороны России подвергся кибератаке
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Сайт министерства обороны России подвергся DDoS-атаке, сообщило военное ведомство. Сайт, который висел более двух часов, сейчас вновь работает. "Около 10 утра официальный сайт... ПРАЙМ, 16.07.2021
кибербезопасность, министерство обороны, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Сайт министерства обороны России подвергся DDoS-атаке, сообщило военное ведомство.
Сайт, который висел более двух часов, сейчас вновь работает.
"Около 10 утра официальный сайт Минобороны России в сети интернет подвергся DDoS-атаке, в результате которой часть пользователей может испытывать трудности с доступом к его содержимому", — говорится в сообщении.
Отмечается, что служба компьютерной безопасности Минобороны пытается нейтрализовать негативное воздействия.
Атака на сайт велась из-за рубежа, добавляет военное ведомство.
"По имеющимся к настоящему времени подтвержденным данным, источник атаки на сайт Минобороны России в интернете находится вне пределов Российской Федерации", — говорится в сообщении.
"Нарушений в работоспособности программно-технической инфраструктуры сайта Минобороны России не допущено", — добавляет ведомство.