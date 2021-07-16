МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Сайт министерства обороны России подвергся DDoS-атаке, сообщило военное ведомство.

Сайт, который висел более двух часов, сейчас вновь работает.

"Около 10 утра официальный сайт Минобороны России в сети интернет подвергся DDoS-атаке, в результате которой часть пользователей может испытывать трудности с доступом к его содержимому", — говорится в сообщении.

Отмечается, что служба компьютерной безопасности Минобороны пытается нейтрализовать негативное воздействия.

Атака на сайт велась из-за рубежа, добавляет военное ведомство. Как Зеленский резко решил вопрос "Северного потока — 2"

"По имеющимся к настоящему времени подтвержденным данным, источник атаки на сайт Минобороны России в интернете находится вне пределов Российской Федерации", — говорится в сообщении.

"Нарушений в работоспособности программно-технической инфраструктуры сайта Минобороны России не допущено", — добавляет ведомство.