МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы привлек Генеральную прокуратуру России в статусе третьего лица к процессу по заявлению Google, требующего признать незаконными действия Роскомнадзора по ограничению доступа к информационному ресурсу, оформленные 12 уведомлениями.

Как следует из опубликованного определения, суд тем самым удовлетворил ходатайство Роскомнадзора. Предварительные слушания по делу отложены на 4 августа. Суд постановил зачесть "Внуково" стоимость ремонтных работ в счет аренды

Заявление поступило в суд 23 апреля и было оставлено без движения, так как Google не уплатил госпошлину и не направил ответчику копию обращения в суд. После устранения недостатков суд 11 мая принял заявление к производству. Содержание оспариваемых уведомлений в материалах суда пока не приводится.

По данным газеты "Коммерсант", речь идет о требовании заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на YouTube с призывами участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года.