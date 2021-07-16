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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210716/834221472.html
Суд привлек Генпрокуратуру к спору между Google и Роскомнадзором
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Арбитражный суд Москвы привлек Генеральную прокуратуру России в статусе третьего лица к процессу по заявлению Google, требующего признать незаконными действия Роскомнадзора по... ПРАЙМ, 16.07.2021
регулирование интернета, роскомнадзор, google, новости, технологии, ит-бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы привлек Генеральную прокуратуру России в статусе третьего лица к процессу по заявлению Google, требующего признать незаконными действия Роскомнадзора по ограничению доступа к информационному ресурсу, оформленные 12 уведомлениями.
Как следует из опубликованного определения, суд тем самым удовлетворил ходатайство Роскомнадзора. Предварительные слушания по делу отложены на 4 августа.
Заявление поступило в суд 23 апреля и было оставлено без движения, так как Google не уплатил госпошлину и не направил ответчику копию обращения в суд. После устранения недостатков суд 11 мая принял заявление к производству. Содержание оспариваемых уведомлений в материалах суда пока не приводится.
По данным газеты "Коммерсант", речь идет о требовании заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на YouTube с призывами участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года.