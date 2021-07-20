МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Содержание ракетно-космического комплекса "Морской старт" на стоянке в Приморье обходится более чем в 1 миллион долларов в месяц, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-владельца комплекса — "С7 Космические транспортные системы" ("дочка" авиакомпании S7) Евгений Елин. Обозначены сроки завершения испытания "Циркона"

"Мы тратим большие деньги — это больше миллиона долларов в месяц уходит. Это надо содержать, это сложные, особо опасные объекты. Мы содержим команды, мы платим за стоянку, мы платим за инженерное обеспечение. Это достаточно большие затраты, притом берём мы это все из авиакомпании", — сказал он.

По словам Елина, определенность в том, заинтересованы ли российские государственные организации в ракетно-космическом комплексе "Морской старт", появится в ближайший месяц,.

"Мы обратились на сегодняшний день в правительство, чтобы оно внесло определенность. Если потребность в такой инфраструктуре у государства есть — она же нужна не для того, чтобы там музей делать, а для пусков, — тогда пускай нам дадут предложение: когда предполагается пускать, что предполагается пускать — и заключить об этом соглашение", — сказал он.

"Если нет потребности — это тоже ответ, тогда мы уже будем действовать как-то, исходя из своих соображений. На сегодняшний день такая ситуация — не очень для нас комфортная", — добавил Елин, пояснив, что компания тратит большие средства на содержание комплекса в порту в Приморье.

По его словам, скорее всего в ближайший месяц будет внесена определенность по судьбе проекта. "Нас устроит любой ответ (государства)", — сказал Елин.

Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2009 году он пережил банкротство и реорганизацию. В 2014 году из-за событий на Украине, где изготавливались ракеты "Зенит" для стартов с плавучего космодрома, проект после 36 пусков был приостановлен. В 2016 году S7 Group купила имущественный комплекс проекта "Морской старт" — сборочно-командное судно Sea Launch Commander и подвижная стартовая платформа Odyssey.

В марте 2020 года комплекс был перевезен в порт Славянка в Приморье. В конце апреля глава S7 Владислав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что "Роскосмос" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" для продолжения пусков с 2024 года.

В августе вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах.

Пока не понятны объемы затрат на восстановление функционирования комплекса. Ранее S7 оценила суммарные затраты в 29 миллиардов рублей, Борисов — в 35 миллиардов, а "Росатом" — в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции.

Непонятна также ситуация с ракетой для комплекса. Ранее с него запускалась производимая на Украине ракета "Зенит" среднего класса, но с 2014 года ее производство приостановлено. На замену "Роскосмос" предлагает ракету "Союз-5" среднего класса, а S7 ведет разработку собственной ракеты легкого класса с перспективой использования наработок в носителе среднего класса.

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