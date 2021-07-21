МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Продажи устройств для умного дома в России по итогам полугодия достигли почти 2 миллиардов рублей, а к 2023 году вырастут еще в три раза, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование "М.Видео-Эльдорадо". Аналитики компании считают, что спрос вырос за счет расширения ассортимента, из-за массового ухода сотрудников на "удаленку" и популярности голосовых колонок, спрос на которые в этом году вырос в 6 раз.

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"Сейчас мы наблюдаем фактическое удвоение количества активных пользователей "умных домов", использующих голосовое управление каждый квартал",— цитирует издание директора по развитию бизнеса «умных» устройств Mail.ru Group Михаила Петренко.

Помимо колонок, самые востребованные товары, по данным "М.Видео": "умный" свет, IP-камеры, "умные" розетки и "умные" пульты.

Другая статистика в Ozon, там, поданным издания, средний чек на покупку "умной" техники снизился на 16% — до 2,5 тысяч рублей. В "Ситилинк" средний чек, наоборот, вырос на 5%.

Эксперты, опрошенные "Коммерсантом", считают, что спрос вырос еще и потому, что в этом году магазины работают в обычном режиме, а в прошлом — они были закрыты с марта на карантин.