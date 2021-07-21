МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Стоимость персональных данных россиян зависит от детализации, актуальности, а также типа сведений; цены на подобную информацию на черном рынке могут начинаться от символических сумм и доходить до сотен тысяч рублей, заявили РИА Новости эксперты в области кибербезопасности.

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"На стоимость персональных данных влияет много параметров, из основных – полнота, свежесть и тип информации. Данные могут продавать как "пробив" на конкретного человека, так и оптом на тысячи и миллионы человек. Также стоимость зависит от наглости преступников", — рассказал начальник отдела информационной безопасности "СёрчИнформ" Алексей Дрозд.

В компании ESET, занимающейся разработкой антивирусных решений, также отметили, что личные данные с каждым годом приобретают все большую ценность не только для мошенников, но и для бизнеса, который хочет подстроиться под ожидания клиентов. "И чем более персонифицирована информация о пользователе, тем больше ее стоимость", — заметили в компании.

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Больше всего, сообщил начальник отдела информационной безопасности "СёрчИнформ", мошенники зарабатывают на "пробивах" данных: цены на банковские "пробивы" могут начинаться от 3,5 тысячи рублей (узнать номер карты клиента) до 18 тысяч рублей за выписку по номеру расчетного счета.

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Кроме того, высокая цена может быть у уникальных баз данных: эксперт напомнил, что в апреле 2021 года на продажу в даркнете были выставлены 100 тысяч заявок на кредит клиентов банка "Дом.РФ", эту информацию злоумышленники готовы были продать за 100 тысяч рублей. Дрозд добавил, что в объявлениях о продаже данных часто фигурируют суммы в пересчете на строку, одна строка стоит от 5 до 30 рублей.

Эксперт отметил, что устаревшие данные мошенники могут публиковать бесплатно или за символическую плату, чтобы повысить свою репутацию на хакерских форумах — например, продавец форума RaidForums сделал подборку из старых утечек данных Netflix, LinkedIn и других сервисов, а затем продал составленную базу из 3,27 миллиарда пользователей всего за 2 доллара.

Руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев также указал, что стоимость персональных данных абонентов зависит от детализации информации, актуальности данных и так далее.

"Например, недобросовестный сотрудник салона сотовой связи или операторского офиса может подготовить справку об абоненте — с указанием основных персональных данных — за 500-1000 рублей, в то время как детализация вызовов абонента за несколько месяцев может стоить 10-20 тысяч рублей и даже выше", — привел он пример.