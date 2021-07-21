МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Мошенники стали использовать сервисы сокращения ссылок, которые при блокировке генерируют новые ссылки. Такие платформы, как "Кликер" "Яндекса", vk.cc "ВКонтакте", Bitly, Owly, to.click берут комиссию за переходы по рекламным объявлениям и при этом не несут ответственности за их содержание, пишет "Коммерсант" со ссылкой на разработчика антивирусного программного обеспечения (ПО) ESET.

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Издание пишет, что вирус FakeAdBlocker загружает на устройство трояны, которые крадут данные онлайн-банкинга.

В "Лаборатории Касперского" газете рассказали, что доля FakeAdBlocker составляет 13,6% от всех обнаруженных во втором квартале 2021 года "агрессивных" рекламных приложений.

По мнению собеседника издания, руководителя направления ESET Threat Intelligence Александра Пирожкова, массовое заражение FakeAdBlocker через легальные сервисы сокращения ссылок стало возможным из-за несовершенства используемой ими модели.

"Они действуют как посредники между покупателями и рекламодателями: рекламодатель платит за показ объявления на веб-сайте, при этом часть этой оплаты переходит стороне, создавшей укороченную ссылку, при этом сервис сокращения адресов не несет ответственности за рекламный контент", — цитирует "Коммерсант".