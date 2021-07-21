МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Вся линейка iPhone, которую выпустит американская компания Apple в 2022 году, будет оснащена технологией 5G, сообщает японская газета Nikkei со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Российские банки начали подключать карты "Мир" к Apple Pay

"Apple не представит никаких новых моделей с 4G в следующем году", — сказали источники и добавили, что вместо этого компания начнет продавать версию своего самого дешевого телефона — iPhone SE — которая будет совместима со стандартом связи следующего поколения.

Издание пишет, что бюджетный iPhone с 5G должен появиться на рынке уже в первой половине 2022 года. По словам источников, он будет работать на собственном процессоре Apple — A15 — это тот же, который будет использоваться в премиальных iPhone этого года. Его подключение к сети 5G будет обеспечиваться с помощью модема Qualcomm X60.

"Как и предыдущие модели SE, бюджетный iPhone 5G от Apple будет выглядеть как обновленная версия iPhone 8 и будет иметь 4,7-дюймовый жидкокристаллический (ЖК) дисплей, а не более совершенный OLED-экран", — добавили источники. Издание напоминает, что Apple использовала только OLED-экраны для своей первой линейки с 5G — iPhone 12 — выпущенной в прошлом году. Вице-премьер рассказал, когда в России запустят 5G

По словам источников, компания также не будет представлять обновленную версию iPhone Mini в следующем году после того, как данная модель смартфона с меньшим экраном не смогла завоевать популярность у потребителей. Издание указывает, что в следующем году на замену iPhone Mini придет новая версия 6,7-дюймового iPhone Pro Max.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.