МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Производители гаджетов не заинтересованы в том, чтобы пользователи могли лично ремонтировать свои устройства. Об этом сообщает издание ZDNet.

Журналисты процитировали речь руководителя iFixit Кайла Винса (Kyle Wiens), чья компания занимается изучением ремонтопригодности различных девайсов. Винс уверен, что IT-гиганты манипулируют устройством своих продуктов и цепочкой поставок компонентов, чтобы усложнить ремонт в домашних условиях. В качестве примера специалист привел ситуацию с наушниками Samsung Galaxy, которые используют аккумуляторы Varta. Когда в iFixit обратились к поставщику за батареей для ремонта гарнитуры, в компании ответили, что не могут предоставить компонент, так как связаны обязательствами с Samsung. Эксперт рассказал, как безопасно пользоваться смартфоном в жару

Винс также привел в пример Apple, которая запрещает своим поставщикам продавать некоторые детали для MacBook. Инженер объяснил, что американская компания гораздо охотнее будет тратить деньги на ремонт и утилизацию старых компонентов для ноутбуков, чем выпустит детали в свободную продажу. "Мы видим примеры такого поведения все чаще и чаще", — констатировал Винс.

Руководитель iFixit утверждает, что производители гаджетов заинтересованы выпускать устройства с нулевой ремонтопригодностью, чтобы при поломке пользователи обращались в их сервисные центры. Винс напомнил, что инженеры iFixit изучали ноутбук Microsoft Surface и выяснили, что компьютер имеет приклеенный аккумулятор. "Нам пришлось буквально врезаться в ПК и уничтожить его в процессе попытки проникнуть внутрь", — объяснил Винс.

Специалист считает, что компаниям следует изменить стратегию поведения. "Со временем мы ожидаем, что производители будут конкурировать, поскольку они увидят, что долговечность и ремонтопригодность являются факторами, влияющими на решения потребителей", — резюмировал эксперт.