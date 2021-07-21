МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Из-за жары россияне стали активнее использовать кондиционеры, что привело к повышенному расходу электроэнергии. О том, как эффективно охладить квартиру и при этом не потратить лишних денег, рассказал в интервью радио Sputnik автор и ведущий программы "Чудо техники" на телеканале НТВ Сергей Малоземов.

Разумеется, использование домашнего кондиционера в летнюю жару поддержит в квартире комфортную температуру, однако может и существенно увеличить счет за электроэнергию. Чтобы не тратить лишнего, Сергей Малоземов советует довериться "интеллектуальным способностям" кондиционера, а не пытаться думать за него.

"Многие люди очень сильно недооценивают интеллектуальные способности кондиционеров и зачем-то ставят 17 градусов в надежде, что это позволит быстрее охладить помещение. На самом деле правильно выставлять сразу желаемую температуру и автоматический режим работы. Автомат у современных кондиционеров — это максимальный режим вначале, а потом просто поддержание нужной температуры. Именно в этом режиме кондиционер расходует минимальное количество энергии", — объяснил Малоземов.

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Телеведущий обратил внимание на то, что автоматический режим подходит для дневного использования устройства, однако же если вы оставляете кондиционер работать и ночью, то подойдет режим "эко". 

"У некоторых современных кондиционеров есть отдельная кнопка "эко". Это экономичный и экологичный режим, тут эти две вещи совпадают. Это особо тихий режим для поддержания уже установившейся температуры. Я такое включаю на ночь, поскольку кондиционер начинает чуть тише работать и еще меньше расходовать энергии", — сказал Малоземов.

Есть еще одно правило, о котором многие забывают. "Кондиционеру не нужно мешать. То есть окна при его работе должны быть закрыты, иначе горячий воздух будет поступать и поступать. В таком режиме расходуется максимальное количество энергии и наносится наибольший вред для вашего бюджета и экологии", — подытожил Малоземов.