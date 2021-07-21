БАЙКОНУР (Казахстан), 21 июл — ПРАЙМ. Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" запущен к МКС с космодрома Байконур на ракете "Протон-М", передает корреспондент РИА Новости с космодрома.

Пуск состоялся в расчетное время — 17.58 мск.

"Науку" начали строить в 1995 году, запуск модуля назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели и многие годы старт откладывали.

Полет ракеты "Протон-М" после отрыва от стартового стола и до выведения модуля на орбиту продолжится 9,5 минут. Через 123 секунды после старта отделится первая ступень. На 331-й секунде — вторая, а затем — головной обтекатель, под которым на этапе полета в атмосфере скрывается "Наука".

На 580-й секунде третья ступень выведет модуль на эллиптическую орбиту, после чего включатся его системы и раскроются солнечные батареи. Полет продлится восемь дней. Стыковка "Науки" с МКС намечена на 29 июля.