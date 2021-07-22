МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. В России прошли учения по отключению рунета от глобальной сети. По предварительным оценкам, они прошли успешно, пишет РБК со ссылкой на свои источники. Издание сообщает, что в учениях принимали участие операторы "большой четверки", а также "Ростелеком", "Транстелеком" и "ЭР-Телеком Холдинг".

"Цель учений — определить возможность работы рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз. Официальные итоги еще не подведены, предварительно учения признаны успешными",— сообщил источник издания.

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С 1 ноября 2019 года в России действует закон о "суверенном рунете", который обязывает провайдеров устанавливать на сетях технические средства, фильтрующие трафик и ограничивающие доступ к запрещенным сайтам. В случае угрозы рунету Роскомнадзор возьмет на себя централизованное управление сетью.

В ведомстве не подтвердили, но и не опровергли информацию о тестировании отключения рунета от глобальной сети. Там сообщили, что учения проводятся ежегодно и они направлены на "повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента сети Интернет".