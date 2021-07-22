МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Минцифры РФ разработало проект постановления правительства о проведении эксперимента по признанию идентификации граждан через банки равносильной идентификации через ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации, используется на портале "Госуслуг"), сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Проект, разработанный министерством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект данного постановления правительства РФ подготовлен Минцифры России в инициативном порядке для проведения с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по признанию проводимой банками идентификации граждан через свои площадки равнозначной идентификации через ЕСИА для получения государственных услуг", — рассказали агентству.

В пресс-службе отметили, что такая система позволит подавать заявления на предоставление государственной услуги через форму в информационных системах банков, чтобы каждый раз не проходить авторизацию на портале "Госуслуг".

При помощи коммерческих площадок банков граждане, в том числе, смогут получать информацию о ходе исполнительного производства, оформлять страховые и накопительные пенсии, подавать заявления на постановку транспортного средства на учет, оформлять сертификаты на материнский капитал.

"Данный документ разработан в целях повышения эффективности дистанционного взаимодействия органов государственной власти и физических лиц через различные коммерческие организации и улучшения клиентского опыта в ситуации масштабного распространения новой коронавирусной инфекции", — добавили в пресс-службе.